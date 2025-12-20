Главные новости мира за ночь — политика, экономика и события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное — коротко и по существу в подборке BAQ.KZ.

Азербайджан впервые за десятилетия отправил топливо в Армению по железной дороге

Азербайджан осуществил первую за многие годы поставку топлива в Армению по железной дороге — через Грузию отправлены 22 цистерны с 1 210 тоннами бензина АИ-95 производства SOCAR. В Баку и Ереване назвали поставку практическим шагом к нормализации отношений, а не просто политическим жестом. Эксперты при этом отмечают, что экономическое сближение пока опережает решение гуманитарных и политических вопросов между странами.

Украина впервые атаковала танкер "теневого флота" России в Средиземном море

СБУ заявила о беспрецедентной операции — в нейтральных водах Средиземного моря был поражён танкер "теневого флота" России более чем в 2 тысячах километров от Украины. По данным украинских СМИ, нефтяной танкер QENDIL под флагом Омана был атакован беспилотниками и получил критические повреждения, при этом экологической угрозы не возникло. В Кремле подтвердили факт атаки, а Владимир Путин пообещал ответные меры, предупредив об эскалации.

Трамп заявил о приближении результата в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о прекращении войны в Украине "приближаются к какому-то результату", но призвал Киев действовать быстрее. По его словам, затягивание процесса Украиной влияет на позицию России. В Белом доме сообщили, что представители США продолжат контакты как с Киевом, так и с Москвой в ближайшие дни.

В Болгарии продолжаются массовые протесты за честные выборы

Десятки тысяч человек вышли на улицы Софии и других городов Болгарии с требованиями честных выборов и независимой судебной системы. Протестующие заявляют, что устали от многолетнего политического застоя и коррупции. Ожидается, что президент Румен Радев назначит временное правительство и объявит дату внеочередных выборов — уже восьмых с 2021 года.

У берегов Греции спасли более 500 мигрантов

Греческая береговая охрана совместно с Frontex спасла 545 мигрантов у побережья острова Гавдос после сигнала бедствия. Людей обнаружили на небольшом рыболовном судне в 16 морских милях от острова и доставили в порт Агия Галини. Власти отмечают, что поток мигрантов к южным островам Греции в последние дни вновь резко вырос.