BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

США усиливают контроль за импортом российской нефти

Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Президент Дональд Трамп подписал распоряжение о мониторинге поставок российской нефти в третьи страны. Минторг, Госдеп и Минфин США займутся анализом как прямого, так и опосредованного импорта углеводородов. На основании этих данных может быть предложено введение новых санкций — вплоть до тарифных ограничений. Ранее Вашингтон уже ввёл пошлины на товары из Индии за закупки нефти у России.

Возможна встреча Путина и Трампа

Фото: АП России

Как сообщает Fox News, Владимир Путин готов к личным переговорам с Дональдом Трампом. Американский экс-президент также выразил заинтересованность во встрече — при условии, что она может привести к урегулированию конфликта в Украине. Обсуждается возможность организации трехсторонних переговоров с участием Владимира Зеленского и европейских партнёров.

Массовая забастовка учителей в Австралии

Кадр видео

Впервые за 15 лет в штате Квинсленд бастуют около 50 тысяч учителей, остановив работу более 1200 школ. Причина — отказ профсоюза принять предложенное властями поэтапное повышение зарплаты. Протестующие требуют немедленного улучшения условий труда, в частности — безопасности и укомплектованности школ. Переговоры продолжаются.

Трагедия в Гане: погибли министры

Кадр видео

Военный вертолет разбился в Гане, унеся жизни двух высокопоставленных чиновников — министра обороны Эдварда Омана Боама и министра экологии Ибрагима Муртала Мухаммеда. На борту находились ещё шесть человек, в том числе экипаж. Все погибли. Причины крушения выясняются.

Россия и Китай проведут переговоры на полях ООН

Фото: MrDm / ru.freepik.com

Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй сообщил о планируемой встрече делегаций России и КНР на 80-й сессии Генассамблеи ООН, которая стартует в Нью-Йорке 9 сентября. Переговоры традиционно проходят на высоком уровне и станут частью юбилейных мероприятий в честь 80-летия создания ООН.