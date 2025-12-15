В МИРЕ: теракт в Сиднее, выборы в Чили, ДТП в Колумбии, переговоры Зеленского
Главные новости мира за ночь — политика, происшествия и важные события. Всё самое важное — коротко и по сути в подборке BAQ.KZ.
Задержаны подозреваемые по теракту в Сиднее
Полиция задержала двух человек по подозрению в причастности к стрельбе на пляже Бонди. Инцидент классифицирован как террористический акт. В результате нападения погибли 12 человек, ещё 25–29 получили ранения. Один из стрелков — Навид Акрам. Второй нападавший находится в больнице под стражей.
В Чили стартовал второй тур президентских выборов
По всей стране открылись более трёх тысяч участков. За пост президента борются Жанетт Хара (левоцентристская коалиция) и Хосе Антонио Каст (ультраправый). Голосование является обязательным, явка ожидается до 85%.
Колумбия: ДТП со школьным автобусом
На северо-западе страны автобус с выпускниками съехал с дороги и упал в ущелье в муниципалитете Ремедиос. Погибли 16 человек, ещё 20 пострадали. Спасатели доставили раненых в больницы, причины аварии устанавливаются.
Германия: канцлер Мерц покинул переговоры Зеленского с США
В Берлине проходят переговоры президента Украины Владимира Зеленского со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером по американскому мирному плану. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц покинул встречу, его место занял помощник Гюнтер Зауттер. Причины ухода официально не уточняются.
