В МИРЕ: Трамп и Зеленский встретятся в Вашингтоне, Канада остановила забастовку авиакомпании
Что произошло в мире за сутки.
BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Украина и США
president.gov.ua
В Вашингтоне сегодня состоится встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Переговоры начнутся в 22:15 по времени Астаны. Позже к ним присоединятся лидеры ЕС, однако трехсторонний саммит с Россией пока не планируется.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Киев и Европа должны показать единство в США, но допустил, что Украина может признать утрату части территорий в рамках мирного договора.
Air Canada
Arlyn McAdorey/Bloomberg
В Канаде правительство вмешалось, чтобы остановить забастовку бортпроводников Air Canada. Из-за нее более 100 тыс. пассажиров столкнулись с перебоями. Власти обязали 10 тыс. сотрудников вернуться к работе, начав арбитражное разбирательство.
"Коалиция желающих"
Unsplash.com
Международная группа стран подтвердила готовность развернуть силы обеспечения безопасности в Украине сразу после завершения боевых действий.
КПП Хоргос
АО "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"/аккаунт в соцсетях
На китайско-казахстанской границе фиксируется рост пассажиропотока и грузоперевозок. За январь–июль 2025 года через КПП Хоргос прошло 15 тыс. пассажирских и 163 тыс. грузовых автомобилей, что на 25 % и 14,7 % больше, чем годом ранее. Пассажиропоток увеличился до 511 тыс. человек, грузооборот — до 1,783 млн тонн.
