Украина и США

В Вашингтоне сегодня состоится встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Переговоры начнутся в 22:15 по времени Астаны. Позже к ним присоединятся лидеры ЕС, однако трехсторонний саммит с Россией пока не планируется.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Киев и Европа должны показать единство в США, но допустил, что Украина может признать утрату части территорий в рамках мирного договора.

Air Canada

В Канаде правительство вмешалось, чтобы остановить забастовку бортпроводников Air Canada. Из-за нее более 100 тыс. пассажиров столкнулись с перебоями. Власти обязали 10 тыс. сотрудников вернуться к работе, начав арбитражное разбирательство.

"Коалиция желающих"

Международная группа стран подтвердила готовность развернуть силы обеспечения безопасности в Украине сразу после завершения боевых действий.

КПП Хоргос

На китайско-казахстанской границе фиксируется рост пассажиропотока и грузоперевозок. За январь–июль 2025 года через КПП Хоргос прошло 15 тыс. пассажирских и 163 тыс. грузовых автомобилей, что на 25 % и 14,7 % больше, чем годом ранее. Пассажиропоток увеличился до 511 тыс. человек, грузооборот — до 1,783 млн тонн.