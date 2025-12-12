Главные новости мира за ночь — политика, экономика и события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное — коротко и по существу в подборке BAQ.KZ.

Болгарское правительство ушло в отставку

Кабинет министров Болгарии подал в отставку после массовых протестов из-за проекта бюджета на 2026 год. Оппозиция заявила, что бюджет лишь прикрывает коррупцию, а отозванный проект не успокоил граждан. Теперь стране предстоят досрочные парламентские выборы, правительство продержалось меньше года.

Создатели ИИ — "Человек года" по версии Time

Журнал Time присвоил титул "Человек года — 2025" группе разработчиков искусственного интеллекта. В 2025-м потенциал ИИ стал очевиден всему человечеству, вызвав и восхищение, и тревогу. Ранее награда вручалась не только людям, но и целым явлениям — от компьютеров до Земли.

Украина и ЕС ускоряют евроинтеграцию

Киев и Брюссель согласовали план из 10 пунктов для продвижения Украины к членству в ЕС, несмотря на блокировку Венгрией. План запускает неформальный процесс реформирования антикоррупционных органов и судебной системы. Цель — ускорить евроинтеграцию и обеспечить будущие гарантии безопасности для страны.

Трамп запустил "Золотые карты" для миллионеров

Президент США Дональд Трамп объявил программу иммиграционных виз "Золотая карта" для состоятельных иностранцев. За 1 миллион долларов инвесторы могут получить вид на жительство с дальнейшим гражданством, компании — за 2 миллиона долларов. В будущем появится "платиновая" версия за 5 миллионов с налоговыми льготами, чтобы привлечь ключевых специалистов.

Австрия запретила платки для девочек до 14 лет

В Австрии девочкам младше 14 лет запретили носить мусульманские головные платки в школах, что вызвало споры. Правительство называет это шагом против гендерного угнетения, исламские организации намерены обжаловать решение в Конституционном суде. Штрафы за нарушение могут достигать 800 евро, закон вступит в силу в начале учебного года 2026/27.

Подросток потерял руку из-за взрыва пиротехники в Гамбурге

В Гамбурге 15-летний мальчик лишился руки, играя с самодельной связкой нелегальных петард. Взрыв произошёл после попытки повторного поджига фитиля, второй подросток получил шок, но вызвал помощь. Полиция изъяла около сотни подобных петард у пострадавшего, расследование продолжается.