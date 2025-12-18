Главные новости мира за ночь — политика, экономика и события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное — коротко и по существу в подборке BAQ.KZ.

Израильские военные вновь вторглись на территорию Сирии

Израильские силы в среду вновь осуществили вторжение на территорию Сирии, войдя в несколько населённых пунктов провинции Эль-Кунейтра.

Как сообщает агентство SANA, кортеж из четырёх израильских военных автомобилей заехал в разрушенный город Эль-Кунейтра. После этого военнослужащие ЦАХАЛ установили временный контрольно-пропускной пункт в районе кольцевой развязки Алам.

Затем израильские подразделения выдвинулись в сторону деревни Восточная Самдания и достигли района Таль-Крум-Джаба на севере провинции. По данным сирийского агентства, ранее израильские силы также заходили в ряд деревень и городов на юге Эль-Кунейтры.

ФИФА утвердила рекордный призовой фонд чемпионата мира 2026 года

Международная федерация футбола объявила о существенном увеличении призового фонда чемпионата мира 2026 года. По сравнению с предыдущим турниром в Катаре он вырастет на 50 процентов.

Как сообщили после заседания совета ФИФА в Дохе, общая сумма распределяемых средств составит 727 миллионов долларов. Из них 655 миллионов будут направлены в виде призовых национальным сборным - участницам мирового первенства.

Победитель турнира получит 50 миллионов долларов, финалист - 33 миллиона. За третье место предусмотрено 29 миллионов, за четвёртое - 27 миллионов. Команды, занявшие места с пятого по восьмое, заработают по 19 миллионов, с девятого по шестнадцатое - по 15 миллионов, с 17-го по 32-е - по 11 миллионов, а участники, занявшие места с 33-го по 48-е, - по 9 миллионов долларов.

Европарламент поддержал поэтапный отказ от импорта российского газа

Европейский парламент одобрил законопроект о поэтапном прекращении импорта российского газа, включая сжиженный природный газ и трубопроводные поставки.

Согласно документу, после вступления нового регламента в силу в начале 2026 года будет запрещена поставка российского СПГ на спотовый рынок ЕС. Импорт трубопроводного газа планируется полностью прекратить к 30 сентября 2027 года.

В ходе обсуждений законодатели ускорили сроки отказа от поставок по большинству действующих контрактов. Также регламент предусматривает штрафные санкции для операторов, нарушающих установленные требования, которые будут применяться на уровне государств - членов ЕС.

За принятие инициативы проголосовали 500 депутатов Европарламента, против высказались 120, ещё 32 воздержались. Теперь документ должен быть рассмотрен и утверждён министрами стран Евросоюза.

Законопроект является частью программы REPowerEU, направленной на снижение зависимости ЕС от российских энергоносителей. Окончательное голосование на уровне Совета ЕС ожидается в начале 2026 года.

Google выпустила более доступную ИИ-модель Gemini 3 Flash

Компания Google представила новую версию своей модели искусственного интеллекта - Gemini 3 Flash.

Как сообщает Bloomberg, разработка ориентирована на более быструю обработку сложных запросов и снижение затрат на использование ИИ-сервисов.

В Alphabet Inc. сообщили, что Gemini 3 Flash заменит модель 2.5 Flash в приложении Gemini, а также станет ИИ-моделью по умолчанию в поисковой системе Google. Обновление рассчитано на ускорение откликов и эффективную работу с многоуровневыми пользовательскими запросами.

Запуск Gemini 3 Flash последовал за успешной презентацией Gemini 3 Pro, которая получила положительные оценки и усилила позиции Google в конкурентной борьбе на рынке искусственного интеллекта. В компании подчеркнули, что новая модель расширяет доступ к передовым ИИ-технологиям для более широкой аудитории.

Исполнителю теракта в Сиднее предъявили десятки обвинений

Полиция штата Новый Южный Уэльс предъявила обвинения 24-летнему Навиду Акраму, совершившему нападение на людей в Сиднее. Об этом сообщается в официальном заявлении правоохранительных органо. Всего фигуранту вменяют 59 эпизодов, включая обвинение в совершении террористического акта и 15 убийств. Кроме того, Акраму инкриминируют 40 случаев нанесения телесных повреждений с целью убийства.

Среди других обвинений - размещение взрывного устройства в здании или рядом с ним, применение огнестрельного оружия с целью причинения тяжкого вреда здоровью, а также публичная демонстрация террористической символики.

Расследование продолжается, дополнительные детали полиция пока не раскрывает.