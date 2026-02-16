Главные события за ночь в мире — чрезвычайные происшествия и последствия стихии в кратком обзоре BAQ.KZ.

В Китае при взрыве в магазине пиротехники погибли восемь человек

В восточной провинции Цзянсу произошёл взрыв в магазине пиротехники, в результате которого погибли по меньшей мере восемь человек, ещё двое получили ожоги. Инцидент случился в уезде Дунхай городского округа Ляньюньган.

По данным китайских СМИ, один из местных жителей запустил фейерверки возле магазина, что привело к взрыву и последующему пожару. Пожарным удалось ликвидировать возгорание примерно через полтора часа. Полиция задержала лиц, причастных к инциденту, расследование продолжается.

США перехватили танкер в Индийском океане

Военные США перехватили в Индийском океане танкер Veronica III, следовавший из Карибского бассейна. Об этом сообщили в Пентагон.

Как уточняется в заявлении, американские военные без происшествий провели операцию по досмотру и высадке на борт судна в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования. Дополнительные подробности о танкере не раскрываются.

В Мозамбике из-за циклона «Гезани» погибли четыре человека

Не менее четырёх человек стали жертвами циклона «Гезани» в Мозамбик. Стихия прошла в 50 километрах от побережья в Мозамбикском проливе и вновь сместилась в Индийский океан, однако нанесла серьёзный ущерб.

По данным метеорологов, порывы ветра достигали 215 км/ч и вызвали значительные разрушения в провинции Иньямбане. Более 130 тысяч жителей остались без электричества, повреждены жилые дома, школы и медицинские учреждения. Ситуацию осложняет то, что ранее страна уже пострадала от сильных наводнений, затронувших свыше 700 тысяч человек.