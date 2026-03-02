В Министерстве культуры и информации Республики Казахстан прошла встреча с членами Общенациональной коалиции, на которой обсудили и разъяснили основные положения проекта новой Конституции, передает BAQ.KZ.

В ходе мероприятия участникам представили ключевые новеллы конституционной реформы, её философию и стратегические ориентиры. Особое внимание было уделено вопросам закрепления приоритета прав и свобод человека, усиления принципов правового государства и более чёткого разграничения ветвей власти. Также обсуждались нормы, направленные на укрепление светского характера государства.

Представители министерства отметили, что обновлённый проект Конституции закрепляет принципы справедливости, ответственности государства перед гражданами, а также неизменность базовых ценностей — суверенитета, территориальной целостности и верховенства закона.

Кроме того, отдельный акцент был сделан на положениях, касающихся защиты прав граждан в цифровом пространстве, укрепления института семьи и традиционных ценностей, а также расширения механизмов участия общества в принятии решений.

По итогам встречи участники выразили поддержку проводимым реформам и подчеркнули важность дальнейшей разъяснительной работы среди населения.