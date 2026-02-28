Сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которые избили пассажира на станции метро "Китай-город" в Москве. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин, передает BAQ.KZ.

"На платформе станции "Китай-город" двое уроженцев Саратовской области подошли к пассажиру столичной подземки, нанесли ему несколько ударов, после чего отобрали меховую шапку и скрылись", - сказал он.

По его словам, спустя несколько часов оперативники уголовного розыска вычислили грабителей и задержали их. В хостеле, где они проживали, полицейские обнаружили похищенный головной убор.