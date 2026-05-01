В Москве бывших полицейских осудили за изнасилование несовершеннолетней

В Москве суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам полиции по делу о преступлении против несовершеннолетней.

По информации Газета.ru, инцидент произошел в 2024 году в Тимирязевском парке. Девушка рассказала, что во время прогулки с другом их остановили полицейские, заподозрив в причастности к распространению наркотиков. Молодого человека вскоре отпустили, а девушку, как утверждается, продолжили удерживать для разбирательства.

По данным издания, сотрудники полиции изъяли у нее телефон, угрожали подбросить запрещенные вещества и отвезли к отделу полиции. Позже они вернулись в парк, где, по версии следствия, один из правоохранителей совершил в отношении несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера, в то время как второй следил за обстановкой.

После произошедшего девушка обратилась в правоохранительные органы. В ходе проверки были уволены начальник ОМВД по району Коптево Александр Коско, его заместитель, а также оба фигуранта дела.

Спустя почти два года суд признал бывших полицейских виновными. Один из них получил 13 лет колонии строгого режима, второй — 10 лет лишения свободы. Кроме того, обоих лишили специальных званий.