В МВД озвучили новые требования к сервисам самокатов
Министерство внутренних дел Казахстана усиливает контроль за использованием электросамокатов и вводит новые меры безопасности, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
27 августа в МВД прошло совещание с представителями крупнейших кикшеринговых сервисов страны - Jet, Яндекс, Woosh, Bolt и Единого оператора микромобильности. Встреча состоялась по поручению председателя Комитета административной полиции Кайсара Султанбаева и была посвящена вопросам регулирования микромобильности.
Сервисам даны предписания:
создание мобильных патрулей, включая совместные с полицией, для пресечения нарушений и беспорядочной парковки;
внедрение технических ограничений - блокировка завершения поездки при неправильной парковке, отключение самокатов в пешеходных зонах, парках, набережных и местах массового скопления людей.
"По данным МВД, с начала года в Казахстане зарегистрировано 213 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, пострадали 224 человека. По вине самокатчиков произошло 42 аварии, травмы получили 52 человека. Наибольшая концентрация нарушений фиксируется в Алматы — 95% всех случаев", - говорится в сообщении.
Основными проблемами названы слабое взаимодействие операторов с акиматами и полицией, а также недостаточная инфраструктура. Сегодня в Казахстане насчитывается 594 км велодорожек при потребности более 2000 км. За последние пять лет введено лишь 218 км.
Кайсар Султанбаев подчеркнул, что несмотря на изменения в Закон о дорожном движении, действующие уже два года, ситуация остается напряженной: нарушения фиксируются ежедневно, а работа сервисов по обеспечению безопасности "не отвечает ожиданиям".
Компании пообещали внедрить ряд мер уже в ближайшее время, однако для системного решения необходима совместная работа с государством и местными властями. Главная цель - снижение аварийности и создание безопасной городской среды.
