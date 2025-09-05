В Казахстане правоохранительные органы фиксируют рост активности наркоторговцев в мессенджерах. На брифинге в СЦК журналисты поинтересовались у представителей МВД о планах по деанонимизации подписчиков "наркоканалов", передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандыκ Альжанов сообщил, что полиция уже наладила взаимодействие с представителями Telegram. По его словам, с принятием закона об онлайн-платформах и рекламе каждая иностранная компания обязана иметь представителя в Казахстане, и с мессенджером подписан соответствующий меморандум.

"В этом году возбуждено 133 факта по наркорекламе, задержано 746 администраторов, создателей ботов, 18 операторов, 145 фасовщиков и 583 закладчика. Совместно с Министерством культуры и волонтёрами мы заблокировали более 23 тысяч наркосайтов. Эта работа ведётся системно, дальше будем внедрять искусственный интеллект для автоматического выявления таких ресурсов", – отметил Альжанов.

Отвечая на вопрос о возможности раскрытия подписчиков подобных каналов, представитель МВД подчеркнул, что такие пользователи находятся "в поле зрения полиции".

"Среди них есть и добропорядочные граждане, которые могли подписаться по ошибке через таргетированную рекламу. Но есть критерии, по которым мы можем достоверно сказать, что человек вовлечён в незаконный оборот наркотиков. Конечно, такие факты проверяются, проводится деанонимизация номеров совместно с операторами связи. Каждое преступление оставляет цифровой след, и по нему мы реагируем", – сказал он.

По словам Альжанова, уже есть договоренность по деанонимизации этих номеров с сотовым оператором "Kcell". Но, к сожалению, есть отдельные номера, которые используют VPN, что усложняет задачу.