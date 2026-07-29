В Мьянме ввели смертную казнь для организаторов скам-центров

Парламент Мьянмы принял закон, предусматривающий смертную казнь для организаторов мошеннических киберцентров, которые используют насилие, пытки и незаконное удержание людей для принуждения к участию в онлайн-мошенничестве. Как сообщает BBC, новый Закон о борьбе с онлайн-мошенничеством был принят практически без изменений по сравнению с первоначальной редакцией. Он предусматривает смертную казнь для членов преступных синдикатов, если их действия привели к гибели жертв.

Кроме того, документ вводит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы для лиц, управляющих мошенническими центрами, а также для организаторов мошеннических схем с использованием криптовалют. Многомиллиардная индустрия онлайн-мошенничества, действующая в Мьянме, стала одной из крупнейших в регионе. Ее жертвами становятся пользователи интернета по всему миру, которых обманывают с помощью романтических схем, фальшивых инвестиционных проектов и других видов кибермошенничества.

При этом, по данным международных организаций, часть сотрудников таких центров работает не по своей воле. Иностранцы, освобожденные из подобных комплексов, рассказывали, что их продавали в мошеннические центры, удерживали силой и подвергали пыткам, заставляя обманывать людей. Власти Мьянмы заявляют, что ужесточение законодательства необходимо для борьбы с организованной преступностью.

Ранее на необходимость ликвидации скам-индустрии неоднократно указывали США, Китай и другие страны. Новый закон стал первым крупным законодательным актом после формирования нового правительства во главе с Мин Аун Хлайном, который пришел к власти после военного переворота 2021 года. Правозащитные организации неоднократно критиковали власти Мьянмы за расширение применения смертной казни и нарушение прав человека.