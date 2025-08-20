Космический телескоп "Джеймс Уэбб" помог астрономам открыть урановский спутник, ранее неизвестный науке. Теперь у ледяного гиганта 29 известных лун, сообщает NASA. Новый объект получил временное обозначение S/2025 U1, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Вести".

По данным агентства, название пока условное: окончательное имя небесному телу предстоит утвердить Международному астрономическому союзу.

"Используя космический телескоп "Джеймс Уэбб", группа под руководством Юго-Западного научно-исследовательского института зафиксировала ранее неизвестный спутник, вращающийся вокруг Урана, тем самым увеличив известное семейство спутников планеты до 29", – сказано в статье на официальном сайте NASA.

Размер S/2025 U1 оценивается всего в 10 километров. Именно из-за столь скромных параметров его не удалось заметить даже аппарату "Вояджер-2", который пролетал мимо Урана в 1986 году.