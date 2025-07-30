В Алматинской области в объективы фотоловушек, установленных на территории национального природного парка "Алтын-Эмель", попали два редких представителя казахстанской фауны — снежный барс и джейран, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу парка.

Фотоловушки установлены в рамках программы по мониторингу и сохранению биоразнообразия. Благодаря им специалисты не только подтверждают наличие исчезающих видов, но и собирают важные научные данные: отслеживают маршруты передвижения животных, определяют ключевые места обитания и оценивают численность популяций.

Особую ценность представляет появление в кадре снежного барса — одного из самых редких хищников на планете. Его фиксируют крайне редко, и каждый такой случай считается уникальным. Специалисты отмечают: кадры подтверждают устойчивое присутствие барса в пределах охраняемой территории, что говорит об эффективности охранных мер.

Не менее важной находкой стало зафиксированное присутствие джейрана — вида, численность которого также находится под угрозой. Появление этих животных в нацпарке свидетельствует о восстановлении природных экосистем и благоприятных условиях для их существования.

В "Алтын-Эмель" заявили, что мониторинг дикой природы будет расширен: планируется установка дополнительных камер в районах, потенциально пригодных для обитания редких видов. Это позволит ещё точнее отслеживать динамику популяций и оперативно реагировать на экологические вызовы.

Справка:

Национальный парк "Алтын-Эмель" расположен на юго-востоке Казахстана и считается одним из важнейших центров биоразнообразия страны. Территория парка служит убежищем для множества редких животных, включая архаров, каракалов, куланов и снежных барсов.