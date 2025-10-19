В небе над США у Boeing 737 треснуло лобовое стекло
Самолет экстренно сел в Солт-Лейк-Сити.
Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс из Денвера в Лос-Анджелес, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Солт-Лейк-Сити после того, как на высоте около 11 тысяч метров в кабине пилотов треснуло лобовое стекло, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает The Aviation Herald со ссылкой на данные авиавластей, экипаж заметил образование трещины в одном из слоев многослойного стекла и принял решение изменить маршрут, чтобы избежать возможных рисков и провести технический осмотр.
Посадка прошла без происшествий, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
После вынужденной остановки компания предоставила резервный самолет, и пассажиры смогли продолжить полет в Лос-Анджелес с задержкой примерно на шесть часов.
По данным источника, подобные инциденты не редкость и чаще всего связаны с резкими перепадами температуры или давления на больших высотах, однако представляют угрозу только в случае разрушения нескольких слоев стекла одновременно.
