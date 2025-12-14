"Казгидромет" представил данные на понедельник, 15 декабря, в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ.

В Костанайской области ожидается гололед.

В Актобе и Актюбинской области ожидается метель и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Алматы, Конаеве и Таразе ожидается туман, гололед и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Талдыкоргане, Алматинской, Жамбылской и Улытауской областях ожидается туман.

В Уральске, Жезказгане, Костанае и Западно-Казахстанской области ожидаются снег, метель и ветер.

В Актау, Шымкенте, Туркестане, Жетысуской, Туркестанской и Мангистауской областях ожидаются снег, низовая метель, гололед, туман, дождь и ветер с порывами до 15-20 м/с.