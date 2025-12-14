В некоторых областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
Синоптики прогнозируют туман, гололед и сильный ветер.
Сегодня, 21:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:02Сегодня, 21:02
81Фото: Pixabay.com
"Казгидромет" представил данные на понедельник, 15 декабря, в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ.
В Костанайской области ожидается гололед.
В Актобе и Актюбинской области ожидается метель и ветер с порывами до 15-20 м/с.
В Алматы, Конаеве и Таразе ожидается туман, гололед и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.
В Талдыкоргане, Алматинской, Жамбылской и Улытауской областях ожидается туман.
В Уральске, Жезказгане, Костанае и Западно-Казахстанской области ожидаются снег, метель и ветер.
В Актау, Шымкенте, Туркестане, Жетысуской, Туркестанской и Мангистауской областях ожидаются снег, низовая метель, гололед, туман, дождь и ветер с порывами до 15-20 м/с.
Самое читаемое
- 170 электронных сигарет изъяли полицейские в ходе рейда в Караганде
- Ещё четыре новые школы откроют в Костанайской области до конца года
- 193 школьника стали призёрами республиканской олимпиады
- Туристическая инфраструктура Павлодарской области включает 151 объект размещения
- Генпрокуратура страны презентовала цифровые инструменты для прогнозирования преступности