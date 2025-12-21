"Казгидромет" представил данные на понедельник, 22 декабря, в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ.

На юге, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается гололед, туман. В Шымкенте ночью и утром ожидается гололед, временами туман. В Туркестане временами ожидается туман.

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере Атырауской области ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный, днем на востоке области порывы 15–20 м/с. В Алматы ночью ожидается гололед, временами туман. В Конаеве ночью ожидается гололед, временами туман.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ночью ожидаются небольшой снег, низовая метель, днем снег, метель. На западе области ожидается туман. Ветер юго-западный 15–20 м/с, порывы 23–28 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются небольшой снег, низовая метель, днем снег, метель. Ветер юго-западный 15–20 м/с, порывы 23–28 м/с.

Днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15–20, временами до 25 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный, порывы 15–20 м/с.

Ночью на востоке, юге, в центре области Абай ожидается снег, днем на юго-западе и в центре области небольшой снег. Ночью на востоке области, днем на западе, севере и в центре ожидается низовая метель. Ночью и утром на западе, юге, в центре области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, ночью на востоке области 15–20 м/с, днем на западе, севере и в центре 15–20 м/с, порывы до 23 м/с. В Семее днем ожидается низовая метель, ветер порывы 15–18 м/с.

Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидается снег, днем на севере области небольшой снег. Ночью на юге области, днем на севере ожидается низовая метель. Ночью и утром на севере и в центре области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, порывы 15–20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью снег, днем низовая метель, ветер порывы 15–18 м/с.

Утром и днем на западе и в центре Мангистауской области ожидается гололед. Ветер юго-восточный 9–14 м/с, порывы 15–20 м/с. В Актау днем ожидается гололед, ветер порывы 15–18 м/с.

Ночью в области Жетісу ожидается снег, днем в горных районах небольшой снег. На севере и востоке области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром на юге, востоке, в центре и в горных районах области туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15–20 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром временами туман, гололед.

Ночью на западе и севере Западно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, днем на западе, севере и юге осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере и востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, днем порывы 15–20 м/с. В Уральске ночью снег, низовая метель, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, туман, гололед.

На юге, востоке и в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. В Кызылорде временами ожидаются туман, гололед.

Днем на западе и севере Павлодарской области ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный порывы 15–20 м/с.

На севере Костанайской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед. На западе и востоке области туман. Ветер юго-западный 15–20 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный порывы 15–20 м/с.

На западе, севере и востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, днем на севере и востоке области 15–20 м/с. В Караганде ожидается гололедица на дорогах, временами туман.

На севере, востоке и в центре области Ұлытау ожидаются туман, гололед. В Жезказгане ожидаются туман, гололед.

Ночью на северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель. Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный 15–20 м/с. В Таразе временами ожидаются туман, гололед.

В Астане ожидается ветер юго-западный, порывы 15–20 м/с.