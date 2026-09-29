В Непале из-за проливных дождей погибли 21 человек, сотни домов повреждены

В Непале в результате продолжительных проливных дождей погибли по меньшей мере 21 человек.

Как передаёт The Kathmandu Post, наиболее сложная ситуация складывается в провинции Гандаки. Там в результате стихийных бедствий, вызванных сильными дождями, погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Четыре человека числятся пропавшими без вести.

Наводнения и оползни также привели к разрушениям жилых домов. Без крова остались не менее 1,5 тысячи человек из 747 домохозяйств.

Полностью разрушены или повреждены 179 домов, еще 26 получили частичные повреждения. Кроме того, 270 домов находятся под угрозой разрушения.