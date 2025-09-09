9 сентября в Непале произошел шокирующий и варварский инцидент — в результате нападения протестующих погибла супруга бывшего премьер-министра страны Джаланата Ханала, передает BAQ.KZ. Об этом сообщил портал Khabarhub.

"Раджьялакшми Читракар, жена бывшего премьер-министра Джаланата Ханала, скончалась после того, как ее подожгли в собственном доме. Инцидент произошел в их резиденции в Даллу, где, как сообщается, протестующие заперли ее внутри и подожгли дом", — сообщил портал.

По словам родственников погибшей, женщина была срочно доставлена в ожоговое отделение больницы Киртипура, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью — врачи не смогли её спасти.

На данный момент власти Непала официальных заявлений по трагедии не делали. Мотивы нападения остаются неизвестными. По данным местных СМИ, нападение может быть связано с нарастающей волной протестов в стране, охваченной политической нестабильностью и массовым недовольством.