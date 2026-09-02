В Непале жертв наводнения хоронят в братских могилах

В Непале сотни неопознанных тел погибших при разрушительном наводнении хоронят в братских могилах. Решение властей вызвало возмущение в стране, где большинство населения исповедует индуизм и придерживается традиционных погребальных обрядов. Наводнение произошло 26 августа в Гималаях. По последним данным, погибли 1 066 человек, в том числе 1 050 в Непале и 16 в Китае.

Еще 4 462 человека числятся пропавшими без вести. Перед захоронением власти берут образцы ДНК погибших для последующей идентификации. Однако родственники возмущены тем, что тела хоронят без проведения традиционных обрядов. Спасатели продолжают поиски пропавших, в том числе в тоннелях гидроэлектростанций. Власти Непала не исключают, что среди пропавших могут быть выжившие.

Премьер-министр страны Балендра Шах заявил, что катастрофа стала серьезным сигналом о растущих рисках в Гималайском регионе на фоне изменения климата. Власти оценивают восстановление после бедствия в миллиарды долларов.