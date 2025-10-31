В столице Нигерии Абудже полицейские успешно освободили 23 иностранных граждан, похищенных вооруженной группировкой с целью получения выкупа, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi.

Об этом сообщила официальный представитель полиции Федерального столичного округа Джозефин Адэ.

По словам Адэ, операция была проведена против членов преступной банды, действовавших на территории столицы, и все похищенные иностранцы были возвращены в безопасность. В ходе спецоперации задержаны 14 участников преступной группы, а также изъято большое количество оружия и боеприпасов.

Нигерия уже многие годы сталкивается с нападениями вооруженных банд, а также террористических организаций, таких как "Боко Харам" и ISWAP — ответвление ДЕАШ в Западной Африке, которые действуют в различных регионах страны. Несмотря на то, что за похищение людей с целью выкупа в Нигерии предусмотрена смертная казнь, подобные преступления продолжают происходить регулярно.

Вооруженные банды чаще всего нападают на деревни, школы и пассажиров в северных районах страны, требуя крупный выкуп за освобождение заложников. Последняя операция в Абудже показала эффективность работы полиции и стала важным шагом в борьбе с преступностью, угрожающей безопасности иностранных граждан и местного населения.