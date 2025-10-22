В северо-центральной части Нигерии во вторник взорвался бензовоз, гружённый топливом, в результате чего погибли как минимум 31 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на AP. По словам представителя полиции Васию Абьодуна, инцидент произошёл в районе Бида штата Найджер после того, как грузовик опрокинулся. Местные жители бросились на место происшествия, чтобы собрать разлившееся топливо, и в этот момент произошёл взрыв. Пострадали также 17 человек, которых доставили в ближайшие больницы.

В последние месяцы в штате Найджер участились аварии с участием крупногабаритных грузовиков. Эксперты объясняют это плохим состоянием дорог и отсутствием железнодорожной инфраструктуры. Штат является важным транзитным узлом между севером и югом страны. Полиция начала расследование, чтобы установить личность водителя, владельца бензовоза и причины аварии.

Губернатор штата Найджер Умару Бако Багo заявил, что печально видеть, как люди пытаются собирать бензин из перевернутых цистерн, несмотря на смертельную опасность.

Это ещё одно болезненное, тяжёлое и трагическое происшествие для жителей и правительства штата, — сказал он.

В январе в том же регионе погибли как минимум 98 человек, когда люди пытались перекачать бензин из перевернувшегося нефтевоза в другой грузовик с помощью генератора. Сбор разлившегося топлива стал обычным явлением в Нигерии после резкого роста цен на бензин, вызванного отменой государственных субсидий при президенте Болe Тинубу.