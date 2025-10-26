В области Абай модернизируют систему здравоохранения
Ведётся капитальный ремонт медпунктов.
В Бородулихинском районе области Абай продолжается активная работа по обновлению объектов здравоохранения в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" и программы "Ауыл – ел бесігі", передаёт BAQ.KZ.
В течение 2024–2025 годов в регионе были введены в эксплуатацию три новых медицинских объекта: медицинский пункт в селе Успенка, фельдшерско-акушерский пункт в селе Ауыл и врачебная амбулатория в селе Новая Шульба.
Помимо строительства новых учреждений, ведётся капитальный ремонт медпунктов в сёлах Бель-Агач, Зенковка, Новопокровка и Петропавловка. Также полностью обновлена система отопления районной больницы в селе Бородулиха.
По информации районного акимата, работы в сёлах Зенковка и Бородулиха уже завершены, на остальных объектах подрядчики завершают устранение замечаний.
Реализация проектов позволит значительно улучшить качество медицинских услуг в сельской местности и обеспечить жителей района доступом к современной и комфортной инфраструктуре здравоохранения.
