В одном из районов области Абай скончался 70-летний мужчина, заразившийся вирусом бешенства после укуса собаки, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона порталу obvk.kz, трагедия произошла из-за того, что пострадавший не обратился за медицинской помощью и не прошёл вакцинацию.

"Пациент поступил в больницу уже с выраженными клиническими признаками, вирус успел поразить центральную нервную систему. К сожалению, спасти его не удалось", – сообщила Айгуль Токтабаева, заместитель руководителя департамента.

По словам специалистов, это второй летальный случай бешенства в Казахстане с начала года, и в обоих случаях пострадавшие проигнорировали необходимость вакцинации.

Медики подчёркивают: бешенство — смертельно опасное заболевание, но его можно предотвратить, если сразу после укуса, царапины или даже попадания слюны животного обратиться к врачу и начать курс прививок.

Также санитарные врачи напомнили о необходимости вакцинации домашних животных и ограничении контактов с бродячими, особенно в сельской местности, где риск заражения выше.