В области Абай полиция ловит нарушителей ПДД с воздуха
64 лихача на встречке и почти 1500 манёвров с риском.
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В области Абай полицейские активно используют беспилотные летательные аппараты для контроля дорожной ситуации, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. С начала 2025 года дроны помогли выявить более 1500 нарушений правил дорожного движения.
Беспилотники патрулируют улицы и дороги с воздуха, фиксируя в реальном времени такие опасные правонарушения, как выезд на встречную полосу, нарушение правил маневрирования и непредоставление преимущества пешеходам. Каждый случай тщательно документируется, после чего сотрудники полиции оперативно принимают меры.
Только за первые месяцы года зафиксировано 64 выезда на встречную полосу и 1487 случаев нарушения маневров. По словам правоохранителей, использование дронов уже доказало свою эффективность в профилактике аварий и повышении дисциплины среди водителей.
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