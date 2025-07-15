  • 15 Июля, 18:45
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В области Абай полиция ловит нарушителей ПДД с воздуха

64 лихача на встречке и почти 1500 манёвров с риском.

Сегодня, 17:55
АВТОР
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В области Абай полиция ловит нарушителей ПДД с воздуха Сегодня, 17:55
Сегодня, 17:55
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В области Абай полицейские активно используют беспилотные летательные аппараты для контроля дорожной ситуации, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. С начала 2025 года дроны помогли выявить более 1500 нарушений правил дорожного движения.

Беспилотники патрулируют улицы и дороги с воздуха, фиксируя в реальном времени такие опасные правонарушения, как выезд на встречную полосу, нарушение правил маневрирования и непредоставление преимущества пешеходам. Каждый случай тщательно документируется, после чего сотрудники полиции оперативно принимают меры.

Только за первые месяцы года зафиксировано 64 выезда на встречную полосу и 1487 случаев нарушения маневров. По словам правоохранителей, использование дронов уже доказало свою эффективность в профилактике аварий и повышении дисциплины среди водителей.

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