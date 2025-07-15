В области Абай полицейские активно используют беспилотные летательные аппараты для контроля дорожной ситуации, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. С начала 2025 года дроны помогли выявить более 1500 нарушений правил дорожного движения.

Беспилотники патрулируют улицы и дороги с воздуха, фиксируя в реальном времени такие опасные правонарушения, как выезд на встречную полосу, нарушение правил маневрирования и непредоставление преимущества пешеходам. Каждый случай тщательно документируется, после чего сотрудники полиции оперативно принимают меры.

Только за первые месяцы года зафиксировано 64 выезда на встречную полосу и 1487 случаев нарушения маневров. По словам правоохранителей, использование дронов уже доказало свою эффективность в профилактике аварий и повышении дисциплины среди водителей.