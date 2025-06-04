Прокуратура Аягозского района Абайской области выявила крупное нарушение в сфере государственных закупок: отдел жилищно-коммунального хозяйства заключил договор на зимнее содержание дорог на сумму 200 млн тенге с единственным подрядчиком, обойдя конкурентные процедуры, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в надзорном органе, закуп был проведён способом из одного источника, что нарушает законодательство и ограничивает равный доступ для других поставщиков. После вмешательства прокуратуры договор был расторгнут, а закуп возвращён в конкурентную среду.

По итогам разбирательства руководитель отдела ЖКХ привлечён к административной ответственности и оштрафован на 100 МРП (393 200 тенге) по ч.11 ст.207 КоАП РК.

Также, за аналогичные нарушения в сфере закупок, к ответственности привлечены заместитель акима района и шесть акимов сельских округов. Общая сумма наложенных штрафов составила 1,3 млн тенге.