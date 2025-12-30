Министр здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназарова и Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в РК Иидзима Ясусама подписали документ о практической реализации межправительственного соглашения, предусматривающего предоставление японского гранта на развитие медицинской инфраструктуры в области Абай, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минздрав.

Размер грантовой помощи составляет 1,087 млрд иен, или 7 млн долларов США.

Средства будут направлены на оснащение Университетского госпиталя НАО "Медицинский университет Семей" современным высокотехнологичным медицинским оборудованием. Проект включает закупку магнитно-резонансного томографа, компьютерного томографа, эндоскопических и реанимационных систем, а также другого специализированного оборудования. Это позволит существенно расширить возможности оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи на региональном уровне, в том числе пациентам, пострадавшим от последствий ядерных испытаний, что имеет особое социальное и гуманитарное значение.

Реализация гранта стала частью устойчивого казахстанско-японского сотрудничества в сфере здравоохранения. Дополнительно Япония оказывает поддержку Казахстану в рамках Программы безвозмездной помощи по обеспечению человеческой безопасности "Корни травы", направленной на укрепление системы здравоохранения, повышение доступности базовой медицинской помощи и сокращение региональных диспропорций.

Параллельно развивается взаимодействие в области медицинского образования и подготовки кадров. Сотрудничество осуществляется в рамках программ JICA и Young Leaders’ Program. Медицинский университет Семей заключил партнёрские соглашения с ведущими университетами Японии, включая Nagasaki University, Hiroshima University, Oita University, Shimane University и Kochi University. Сотрудничество охватывает академическую мобильность, клинические стажировки, совместные исследования и обмен преподавателями.

На фармацевтическом и медицинском рынках Казахстана зарегистрированы 27 наименований лекарственных средств и 445 медицинских изделий японского производства, что отражает устойчивое присутствие японских компаний и высокий уровень доверия к их технологиям. Ранее в рамках программы "Корни травы" Япония также предоставила грант в размере 68 790 долларов США Жамбылскому областному центру крови для приобретения оборудования хранения тромбоцитов, а также профинансировала ряд проектов в Семее и Астане.

Стороны рассматривают проект создания Japan-Kazakhstan Medical Hub, который может объединить клинические исследования, сервисное обслуживание оборудования, образовательные программы JICA и телемедицинские решения на базе искусственного интеллекта. В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан выразили благодарность Правительству Японии и подтвердили готовность к расширению сотрудничества по направлениям медицинского туризма и реабилитации, трансплантологии и донорства органов, цифровизации здравоохранения, искусственного интеллекта и телемедицины.