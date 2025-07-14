В области Абай планируется создание противопожарной полосы в приграничной зоне с Российской Федерацией. Об этом стало известно по итогам расширенного аппаратного совещания под председательством акима региона Берика Уали, передаёт BAQ.KZ.

Мера инициирована в рамках усиления профилактики природных пожаров, количество которых в регионе резко выросло. С начала 2025 года зарегистрировано 252 случая возгораний, что в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на действующие патрули и задействование авиации, ситуация требует дополнительных решений.

"Учитывая близость к лесным массивам и трансграничный характер рисков, важно создать защитный барьер на стыке с российской территорией", - подчеркнул Берик Уали.

Поручение по реализации проекта получил заместитель акима области Серик Толенбергенов. Совместно с резерватом "Семей орманы" и профильным министерством предстоит разработать комплекс мер.

Также поднимались вопросы технической оснащённости. Выяснилось, что большинство из 70 пожарных постов в сельской местности не имеют тёплых помещений, что может осложнить работу в зимний период. Дополнительно обсуждаются меры по решению кадрового дефицита в лесопожарной службе.

В ходе совещания аким области поручил провести анализ работы добровольных противопожарных формирований и усилить мониторинг минеральных полос, используемых как барьеры при распространении огня.

Создание защитной полосы на границе с Россией станет важной частью региональной стратегии по предотвращению масштабных природных пожаров и обеспечению экологической безопасности приграничных территорий.