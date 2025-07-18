В области Абай активно продолжается реализация масштабной санитарно-экологической программы "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ. За последние месяцы на специализированные полигоны вывезено свыше 39,3 тысячи тонн бытовых и строительных отходов. Об этом сообщил главный специалист отдела природоохранных программ Нурдаулет Мукашов на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

В апреле-мае в масштабных субботниках приняли участие более 227 тысяч жителей региона, свыше 10 тысяч организаций и 4 тысячи единиц спецтехники. За это время было очищено более 132 тысяч дворов, почти 2 тысячи парков и скверов, а также около 100 километров арычных систем.

"В рамках усиления экологической дисциплины выявлено около 6 тысяч административных нарушений, наложено штрафов на сумму свыше 50 миллионов тенге. В СМИ и соцсетях опубликовано более 200 материалов, а в школах и колледжах проведено свыше 600 экологических мероприятий", — рассказал Мукашов.

Весенние озеленительные работы прошли с не меньшим размахом. В День посадки деревьев 26 апреля в регионе высадили более 23 тысяч саженцев. Еще 11 тысяч деревьев добавили в рамках акций "Посадка деревьев выпускниками" и "Сажаем будущее вместе". В резервате "Семей орманы" на площади 1,5 гектара появилось свыше 3,4 тысячи новых саженцев.

Для развития зеленой инфраструктуры создано новое коммунальное учреждение "Жасыл Ел Абай". Замдиректора Дамир Рахимжанов рассказал о планах строительства теплицы и питомника, а также формировании "зеленого пояса" на левобережье Семей. Кроме того, на острове Бейбитшилик планируется создать экопарк и детские зоны отдыха, а в Озерском округе — агрозону для выращивания саженцев.