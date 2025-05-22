В области Абай взыскали 100 млн тенге с недропользователей
В рамках актов прокурорского надзора вся сумма была взыскана.
Сегодня, 15:42
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Сегодня, 15:42Сегодня, 15:42
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В области Абай недропользователи возместили более 100 миллионов тенге в бюджет после вмешательства природоохранной прокуратуры, передает BAQ.KZ. Надзорный орган выявил 25 компаний, которые не исполнили свои контрактные обязательства по выплатам, предназначенным для социально-экономического развития региона.
В рамках актов прокурорского надзора вся сумма была взыскана. По данным надзорного ведомства, контроль за законностью в сфере недропользования остаётся приоритетом, и работа по выявлению нарушений продолжается.
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