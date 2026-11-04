В области Ұлытау расширяют возможности онкологической и амбулаторной помощи

В области Ұлытау в рамках исполнения поручений Главы государства продолжается обновление медицинской инфраструктуры. В Жезказгане строят новый онкологический корпус и поликлинику, а также проводят капитальный ремонт областной многопрофильной больницы. Реализация этих проектов позволит расширить возможности медицинской службы региона и сделать специализированную помощь доступнее для жителей.

В ходе рабочего визита министра здравоохранения Казахстана Акмарал Альназаровой в Жезказган состоялась церемония закладки капсулы в основание будущего онкологического корпуса областной многопрофильной больницы. В мероприятии также принял участие аким области Ұлытау Есет Байкен.

Новый корпус будет рассчитан на 100 стационарных коек. Кроме того, проект предусматривает строительство клинико-диагностического центра мощностью до 250 посещений за смену.

В здании разместятся отделения онкохирургии, химиотерапии, лучевой терапии, гинекологии и паллиативной помощи. Учреждение оснастят современным медицинским оборудованием, в том числе линейным ускорителем для проведения лучевой терапии.

Открытие нового корпуса позволит укрепить региональную онкологическую службу. Жители области смогут проходить необходимую диагностику и лечение непосредственно в Жезказгане, без необходимости выезжать в другие города.

В рамках поездки министр здравоохранения и аким области также посетили областную многопрофильную больницу, где сейчас проводится капитальный ремонт. Они ознакомились с ходом работ, обсудили модернизацию учреждения и создание комфортных условий для пациентов и медицинского персонала.

Ещё одним объектом стала строительная площадка новой поликлиники в Жезказгане, рассчитанной на 250 посещений в смену. Во время осмотра особое внимание уделили темпам строительства, оснащению медицинским оборудованием и подготовке объекта к вводу в эксплуатацию.

В трёхэтажном здании разместятся консультативно-диагностические кабинеты, дневной стационар, лаборатория, отделения лучевой диагностики и амбулаторной хирургии, а также женская консультация. Рядом планируется построить станцию скорой медицинской помощи на девять бригад.

Проект реализуется при поддержке компании Beeline через благотворительный фонд Zhyly Zhurek Foundation. Открытие поликлиники позволит расширить возможности амбулаторной службы и повысить доступность медицинских услуг для горожан.