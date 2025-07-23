В области Улытау задержаны вымогатели, угрожавшие бизнесменам
Сегодня, 06:36
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Сегодня, 06:36Сегодня, 06:36
55Фото: freepik.com
В Жезказгане задержаны двое местных жителей, подозреваемых в вымогательстве денежных средств у представителей малого и среднего бизнеса, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области Улытау.
По данным следствия, мужчины пытались установить контроль над коммерческими объектами, прибегая к угрозам и физическому воздействию. Сумма вымогательства составила шесть миллионов тенге.
По решению суда оба подозреваемых водворены в следственный изолятор. В ходе оперативных мероприятий изъяты вещественные доказательства.
"Полиция призывает граждан при первых признаках правонарушений немедленно сообщать по номеру “102”, - отметили в пресс-службе департамента полиции области Улытау.
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