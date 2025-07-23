В Жезказгане задержаны двое местных жителей, подозреваемых в вымогательстве денежных средств у представителей малого и среднего бизнеса, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области Улытау.

По данным следствия, мужчины пытались установить контроль над коммерческими объектами, прибегая к угрозам и физическому воздействию. Сумма вымогательства составила шесть миллионов тенге.

По решению суда оба подозреваемых водворены в следственный изолятор. В ходе оперативных мероприятий изъяты вещественные доказательства.