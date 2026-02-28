В области Жетысу открыли сразу три пожарные части, расположенные в городе Талдыкорган, селе Балпык би Коксуского района и селе Сарыозек Кербулакского района, передает BAQ.KZ.

В первую очередь официальные гости вместе с ветеранами отрасли приняли участие в церемонии открытия первого универсального спасательного подразделения в Талдыкоргане. Пожарная часть, где совместно со спасателями размещён личный состав Центра медицины катастроф, позволила создать многофункциональный комплекс экстренного реагирования, объединяющий пожарных и специалистов медицины катастроф. Объект 1962 года постройки был введен после проведенной реновации.

Выступающий на церемонии открытия объекта министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, генерал-лейтенант Чингис Аринов отметил, что целью является создать достойные условия.

- Сегодня мы открываем современный комплекс экстренного реагирования. Наша цель – создать достойные условия службы для спасателей и обеспечить максимально оперативную и качественную помощь населению. Мы последовательно реализуем курс на модернизацию системы гражданской защиты, и Талдыкорган яркий пример этой системной работы, - отметил министр.

В свою очередь первый заместитель акима области Алибек Жаканбаев, отметив, что общей задачей министерства по чрезвычайным ситуациям и местных исполнительных органов является предупреждение аварийных ситуаций и обеспечение безопасности населения, подчеркнул, что в регионе на постоянной основе осуществляется поддержка сферы гражданской защиты.

Затем сотрудникам ДЧС региона и всем, кто внёс вклад в реализацию проекта по реновации талдыкорганской пожарной части были вручены ведомственные награды, а ряду отличившихся сотрудников и участников проекта за вклад в развитие системы безопасности региона – Почетные грамоты и Благодарственные письма акима области.

Мероприятие продолжилось передачей символического ключа и традиционной церемонией перерезания ленты. После чего официальные гости и все желающие смогли ознакомиться с внутренним обустройством объекта гражданской защиты, где созданы все необходимые условия. В частности, имеются современные боксы для техники, административно-бытовые помещения, учебные классы, комнаты отдыха, кухня и душевые. Для личного состава обустроены спортивная площадка, мини-футбольное поле и воркаут-зона, что позволит спасателям поддерживать высокий уровень физической подготовки.

Стоит отметить, что в этот же день глава МЧС принял участие в открытии после реновации пожарной части №9 в с.Сарыозек Кербулакского района, построенной в 1994 году и с тех пор не видевшей капитального ремонта, а также нового пожарного депо в с.Балпык би Коксуского района, построенного за счет местного бюджета вместо аварийного объекта 40-х годов прошлого века.

К слову, в 2025 году в области Жетісу в рамках программы «Ауыл құтқарушылар» в с. Алмалы Каратальского района и с. Акын Сара Ескельдинского района были введены 2 пожарных пункта. За счет средств республиканского бюджета ведется строительство пожарного депо с четырьмя выездами в городе Талдыкорган, завершение ожидается в августе.