В области Жетысу в ближайшие два года в промышленной сфере планируется реализация 30 инвестиционных проектов. Среди них — строительство завода по утилизации и переработке отходов в городе Талдыкорган. Об этом на брифинге на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил аким региона Бейбит Исабаев, передаёт BAQ.KZ.

Как уточнил глава области, запуск предприятия запланирован на следующий год. Проект будет реализован совместно с частным инвестором — ТОО "Жасыл Жетісу".

Помимо этого, в Кербулакском районе начато строительство крупного мега-проекта "Консолидированная строительная горнорудная компания". Общая стоимость проекта составляет 1,3 трлн тенге. Его реализация предусматривает создание 2 230 новых постоянных рабочих мест, а завершение строительства запланировано на 2028 год.

Также в городе Талдыкорган продолжается возведение завода "ME-ELECMETAL", который будет специализироваться на производстве мелющих шаров.

По словам Бейбита Исабаева, по итогам текущего года в области ожидается рост объёма промышленного производства.