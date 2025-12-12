В области Жетысу построят завод по утилизации и переработке отходов
В регионе в ближайшие два года реализуют 30 промышленных проектов с участием частных инвесторов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В области Жетысу в ближайшие два года в промышленной сфере планируется реализация 30 инвестиционных проектов. Среди них — строительство завода по утилизации и переработке отходов в городе Талдыкорган. Об этом на брифинге на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил аким региона Бейбит Исабаев, передаёт BAQ.KZ.
Как уточнил глава области, запуск предприятия запланирован на следующий год. Проект будет реализован совместно с частным инвестором — ТОО "Жасыл Жетісу".
Помимо этого, в Кербулакском районе начато строительство крупного мега-проекта "Консолидированная строительная горнорудная компания". Общая стоимость проекта составляет 1,3 трлн тенге. Его реализация предусматривает создание 2 230 новых постоянных рабочих мест, а завершение строительства запланировано на 2028 год.
Также в городе Талдыкорган продолжается возведение завода "ME-ELECMETAL", который будет специализироваться на производстве мелющих шаров.
По словам Бейбита Исабаева, по итогам текущего года в области ожидается рост объёма промышленного производства.
"В области Жетысу к концу года выпуск промышленной продукции увеличится на 5 процентов. Наша главная задача — привлекая инвестиции, создавать новые рабочие места и обеспечить переработку и вывод готовой продукции на внутренний и внешний рынки", — отметил аким области.
Самое читаемое
- Резиденцию президента в Шымкенте преобразуют в лагерь для детей
- Два села подключили к газу в Кызылординской области
- Казахстан готов поставлять в Иран товары на сумму не менее 200 млн долларов
- В колонии строгого режима в Туркестанской области вспыхнул бунт заключённых
- В Кордайском районе спасли 19 человек, застрявших в снежном заносе