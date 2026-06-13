В одном из районов Алматинской области выявили 74 факта незаконной продажи алкоголя
Продажа крепких алкогольных напитков после 21:00 запрещена.
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Прокуратура Илийского района продолжает работу по выявлению торговых объектов, нарушающих ограничения на реализацию алкогольной продукции в ночное время.
Как сообщили в надзорном органе, с начала года на территории района зафиксировано 74 факта продажи алкоголя с нарушением установленных требований. Все виновные лица привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.
В рейдовых мероприятиях наряду с сотрудниками государственных органов активно участвуют представители молодежного движения «Ілежастары».
В прокуратуре напомнили, что продажа крепких алкогольных напитков после 21:00 запрещена. Несмотря на действующие ограничения, отдельные торговые точки продолжают нарушать законодательство.
Вместе с тем проводимая профилактическая работа уже приносит результаты. Если ранее во время рейдов выявлялось до десяти нарушений за один выезд, то сейчас их количество сократилось до одного-двух случаев.
По данным прокуратуры, положительный эффект от принимаемых мер отмечают и жители населенных пунктов района. Работа по выявлению и пресечению незаконной продажи алкоголя в ночное время будет продолжена.
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