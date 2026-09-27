В ООН впервые с 2022 года встретились главы МИД Германии и России

Главы МИД Германии и России Йоханн Вадефуль и Сергей Лавров провели первую с января 2022 года встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По данным российского МИД, стороны обсудили двусторонние отношения и ситуацию вокруг Украины. Как заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, встречу запросила германская сторона.

После переговоров Вадефуль отказался от комментариев. По данным AFP, глава немецкого МИД призвал Россию «отказаться от опасного пути эскалации» в отношении Германии, Европы и НАТО. Он также заявил, что недавние инциденты и гибридные атаки не изменят позицию Германии по поддержке Украины.

Предыдущая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялась в январе 2022 года, когда МИД Германии возглавляла Анналена Бербок.