Каждая операция — это момент, когда навыки, знания и способность действовать уверенно и быстро решают судьбы пациентов. Анестезиолог с многолетним стажем из Караганды Жанна Аймакаева рассказала в интервью BAQ.KZ как выглядит её день изнутри: о том, что требует профессия, с какими трудностями приходится сталкиваться, и что движет человеком, который ежедневно работает на грани жизни и смерти.

- Жанна Маратовна, расскажите, почему вы выбрали свою специализацию и что доставляет удовольствие, а что даётся труднее всего в работе скорой помощи и анестезиолога?

- После работы на "скорой" меня завлекла экстренность, необходимость быстрого принятия решений — когда каждая секунда может быть решающей. Но минусом службы на "103" стала работа непосредственно на территории пациента, где не всегда можно обеспечить безопасность. Работа анестезиолога же предполагает гораздо более контролируемую обстановку: осмотр перед операцией, назначение лабораторных и инструментальных обследований, предоперационная подготовка, выбор метода наркоза, объяснения пациенту того, почему именно этот метод, мониторинг и поддержка жизненно важных функций, взаимодействие с хирургами — особенно когда планы могут измениться в ходе операции — и, наконец, послеоперационное наблюдение.

- Какой у вас график, сколько операций вы проводите? Что влияет на нагрузку?

- В обычные дни я работаю около 9 часов. Бывают ночные дежурства — по 15 часов в будни, в выходные и праздники иногда по 24. Количество операций зависит от плана хирургов, от специализации отделения: например, в нейрохирургии 2-3 плановые операции — это уже плотный день; в ЛОР-отделении — по 5-7 штук. И есть экстренные случаи, которые невозможно спланировать — они приходят внезапно.

- Как вы оцениваете условия труда, оплату, поддержку со стороны системы?

- Условия — в среднем удовлетворительные. Но есть моменты, когда не хватает удобств вне операционной: душ, санитарный узел в ординаторской — такие вещи кажутся мелочью, но после тяжёлого дежурства важно, чтобы все было как можно комфортнее. Что касается зарплаты — её, как правило, всегда не хватает: несмотря на повышение, рост уровня жизни часто опережает рост оплат. И морально тяжело: после тяжёлого дежурства ощущаешь, что труд стоил бы большей компенсации.

- Какие главные проблемы в системе здравоохранения вы видите?

- Один из самых болезненных вопросов — юридическая сторона: врач порой остаётся один на один в судебных процессах, когда что-то идёт не по плану. Это значит — временно оторван от работы, нет заработка, стресс. Ещё — нехватка кадров: профессия теряет престиж, молодые врачи часто уезжают за границу. Новичкам платят маловато, растут они по стажу и квалификации, но старт непростой.

- Какие качества, по-вашему, необходимы, чтобы справляться с этой работой?

- Способность быстро принимать решения, внимание к деталям, коммуникабельность и желание постоянно развиваться. Когда есть сомнения — не бояться обратиться к старшим коллегам или даже к среднему медперсоналу. Я не могу сказать, что справляюсь идеально — просто делаю то, что умею.

- Что остаётся в сердце — случаи, которые запоминаются надолго?

- Да, конечно. Бывают счастливые случаи — когда операция прошла идеально, пациент выздоравливает быстрее, чем ожидалось. И бывают грустные, когда всё сделано, а результата нет. Они напоминают, что не всё в руках врача — есть и природа, и человеческие факторы, и иногда чудо. Очень важно помнить и те, и другие истории.

- Есть ли мифы или заблуждения о вашей работе, которые хотелось бы развеять?

- Да — главный миф, с которым часто сталкиваюсь: что платные наркозы отличаются от бесплатных. Это неправда: набор препаратов строго регламентирован фармконтролем. Разница может быть в обслуживании, в удобствах, но не в самой сути анестезии.

Вот свежие цифры по медицинским операциям в Казахстане: общее число операций в стационарах в 2024 году состоавило 928 000, среди них проведено около 30 000 онкологических операций.

Профессия анестезиолога—это сочетание ответственности, точности и готовности к непредсказуемому. Работа, где не бывает рутины, где каждая смена — это новый вызов. И даже если общество чаще вспоминает хирурга или пациенты больше замечают того, кто режет, анестезиолог всегда рядом, на переднем плане — держит пациента "за жизнь". Важна не только техническая сторона, но и человеческая: умение слушать, объяснять, нести ответственность обеими руками. И хотя проблем много — юридические риски, нехватка кадров, несовершенство условий — смысл остаётся: помогать тем, кто в этот момент нуждается больше всего.