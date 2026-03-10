На брифинге в Правительстве председатель совета директоров АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова сообщила, когда может быть запущена ипотечная программа для женщин "Умай", передает BAQ.KZ.

По ее словам, в настоящее время по программе уже подписан меморандум с Азиатским банком развития. Сейчас ведется работа по оформлению всех официальных документов.

"Согласно планам, общий объем финансирования составит 90 млрд тенге. Из них 50% будет направлено на "Зеленую ипотеку»", а оставшаяся часть — на программу "Умай". То есть на ипотеку "Умай" предусматривается около 45 млрд тенге", — сказала она.

По словам Ляззат Ибрагимовой, для запуска ипотеки "Умай" Азиатский банк развития планирует выйти на Казахстанскую фондовую биржу и выпустить облигации в тенге.