В селе Жаланаш Аральского района, Мергенсайского сельского округа Кызыординской области состоялась церемония открытия школы на 150 мест, передает BAQ.KZ.

В мероприятии приняли участие министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова, аким области Нурлыбек Налибаев, депутаты Сената и Мажилиса Парламента, а также ветераны и жители села. Глава региона поздравил собравшихся с открытием новой школы, которая будет служить светлому будущему учеников. Министр просвящения РК Жулдыз Сулейменова остановилась на проектах в сфере образования страны и отметила динамичную работу в данном регионе.

Новая школа открылась в самом отдаленном селе Аральского района. Село Жаланаш находится в 60 километрах от районного центра, здесь проживает 686 человек. Это учебное заведение, построенное по стандартам "Келешек мектептері" и соответствующее международным требованиям, стало свидетельством развития села. Министр просвещения отметила особую заботу Главы государства об учителях, благодаря которой повысился их статус в обществе. Сегодня профессия учителя стала одной из самых привлекательных в стране.

На церемонии Благодарственными письмами акима области были награждены аксакалы, внесшие вклад в социально-экономическое развитие района своим неустанным трудом, и сотрудники компании "Бақ-береке", построившей школу. Глава региона Нурлыбек Налибаев выразил благодарность коллективу подрядной организации за качественное и своевременное строительство школы.

Напомним, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках национального проекта "Келешек мектептері" построено 217 школ, 84 из которых расположены в сельской местности.