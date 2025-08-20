В Пакистане число жертв наводнений выросло до 358 человек
Проливные дожди разрушили десятки домов, сотни семей были вынуждены покинуть свои жилища.
Сегодня, 07:14
Фото: Report
В Пакистане, число погибших в результате сильных дождей и наводнений достигло 358 человек, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.
Ливни начались 15 августа и нанесли масштабный ущерб в нескольких районах. На прошлой неделе власти провинции объявили чрезвычайное положение: проливные дожди разрушили десятки домов, сотни семей были вынуждены покинуть свои жилища. Особенно сильно пострадали районы Бунер, Сват, Шангла и Мансехра.
"Согласно прогнозам, дожди будут периодически продолжаться вплоть до 21 августа", - сообщил представитель управления Анвер Шахзад.
