В Пакистане разбился военный вертолет, погибли пять человек
Причиной аварии стала техническая неисправность.
Сегодня, 05:20
178Фото: Oxu.az
В регионе Гилгит-Балтистан на севере Пакистана потерпел крушение вертолет, принадлежавший армии страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Oxu.az.
По предварительным данным, на борту находились два пилота и три техника. Все они погибли.
"В результате крушения вертолета погибли пять человек", - сообщил представитель местных властей.
Отмечается, что воздушное судно выполняло тестовую посадку. Причиной аварии стала техническая неисправность, из-за которой экипаж не смог завершить маневр.
Главный министр Гилгит-Балтистана распорядился направить на место происшествия экстренные службы для проведения спасательных и следственных мероприятий.
