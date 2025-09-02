В регионе Гилгит-Балтистан на севере Пакистана потерпел крушение вертолет, принадлежавший армии страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Oxu.az.

По предварительным данным, на борту находились два пилота и три техника. Все они погибли.

"В результате крушения вертолета погибли пять человек", - сообщил представитель местных властей.

Отмечается, что воздушное судно выполняло тестовую посадку. Причиной аварии стала техническая неисправность, из-за которой экипаж не смог завершить маневр.

Главный министр Гилгит-Балтистана распорядился направить на место происшествия экстренные службы для проведения спасательных и следственных мероприятий.