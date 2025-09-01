В Павлодаре арендатор пытался совершить самоподжог на рынке
В Павлодаре возбуждено уголовное дело по факту попытки самоподжога, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДП города.
Инцидент произошёл 31 августа на территории рынка "Жайлау". Арендатор торговой точки попытался поджечь себя. По предварительным данным, причиной его поступка стали разногласия по арендной плате.
Сотрудники полиции и администрация рынка оперативно приняли меры безопасности, на место была вызвана скорая помощь.
"С мужчиной провели беседу сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время ситуация стабилизирована.
Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования", - сообщили в полиции.
