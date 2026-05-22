В Павлодаре сотрудники патрульной полиции предотвратили трагедию, спасая 19-летнюю девушку, находившуюся на краю крыши многоэтажного дома, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошел утром 22 мая. В 07:55 на пульт оператора "102" поступило сообщение о девушке, которая собиралась спрыгнуть с крыши дома по улице Айманова, 36. На место незамедлительно прибыл автопатруль батальона.

По словам инспектора службы БПП УП Павлодара Максата Иманбека, ситуация требовала мгновенной реакции.

"Я никому не нужна!" кричала девушка, когда мы прибыли. Поднявшись на крышу, увидели плачущую девушку, сидевшую на самом краю крыши. Говорила, что больше не хочет жить. Секунды решали всё, действовать нужно было незамедлительно", - рассказал инспектор.

Полицейский начал разговаривать с девушкой, стараясь отвлечь её и успокоить. В подходящий момент один из сотрудников резко подбежал и успел схватить её, предотвратив падение.

Позже 19-летняя Даяна призналась, что переживала тяжелую депрессию, которая и подтолкнула её к отчаянному шагу.

Сейчас с девушкой работают психологи, её жизни ничего не угрожает.

Сами сотрудники полиции подчеркнули, что считают произошедшее частью своей ежедневной службы.

В департаменте полиции напомнили, что безвыходных ситуаций не бывает. Людей, столкнувшихся с депрессией или тяжелыми жизненными обстоятельствами, призвали не оставаться наедине с проблемой и обращаться за помощью к специалистам, в полицию или по телефону доверия 111.