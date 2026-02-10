В социальных сетях распространилось видео, на котором в одной из школ Павлодара сжигают государственный флаг Казахстана. Кадры вызвали возмущение среди пользователей. Позже корреспондент BAQ.KZ обратился в управление образования Павлодарской области, где и получил ответ. Там сообщили, что инцидент произошёл 5 февраля 2026 года в школе имени М. Жусупа в Павлодаре.

По данным ведомства, в этот день школьная комиссия проводила работы по уничтожению предметов, не соответствующих национальным стандартам и техническим требованиям. Мероприятие было организовано в соответствии с приказом Министерства культуры и спорта РК от 8 июня 2023 года №137 и оформлено соответствующим актом.

В управлении образования уточнили, что видеосъёмка велась исключительно в служебных целях и не предназначалась для распространения. В связи с недостаточным контролем за организацией и проведением процедуры директору школы объявлен строгий выговор.