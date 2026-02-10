В управлении образования прокомментировали видео с сжиганием флага
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В социальных сетях распространилось видео, на котором в одной из школ Павлодара сжигают государственный флаг Казахстана. Кадры вызвали возмущение среди пользователей. Позже корреспондент BAQ.KZ обратился в управление образования Павлодарской области, где и получил ответ. Там сообщили, что инцидент произошёл 5 февраля 2026 года в школе имени М. Жусупа в Павлодаре.
По данным ведомства, в этот день школьная комиссия проводила работы по уничтожению предметов, не соответствующих национальным стандартам и техническим требованиям. Мероприятие было организовано в соответствии с приказом Министерства культуры и спорта РК от 8 июня 2023 года №137 и оформлено соответствующим актом.
В управлении образования уточнили, что видеосъёмка велась исключительно в служебных целях и не предназначалась для распространения. В связи с недостаточным контролем за организацией и проведением процедуры директору школы объявлен строгий выговор.
Самое читаемое
- Назначены прокуроры Астаны и Шымкента
- С 1 июля электросамокаты в Казахстане признаются транспортом: в Алматы прошли обсуждения
- В Алматы продолжается развитие радиальных магистралей с выходом на БАКАД
- Команда казахстанского спецназа лидирует в соревнованиях UAE SWAT Challenge
- 4 квартиры, дома в Астане и Эмиратах: АФМ завершило расследование в отношении лже-комиссионки