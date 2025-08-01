В Павлодаре умер младший мальчик, которого мать выбросила из окна многоэтажки, передает BAQ.KZ со ссылкой на Pavlodarnews.kz. За его жизнь врачи боролись почти двое суток, однако спасти ребёнка 2024 года рождения не удалось.

Как сообщила уполномоченный по правам ребёнка по региону Сауле Шакенова, несмотря на все усилия медиков, состояние малыша оставалось критическим.

В течение дня 1 августа оно было крайне тяжёлым и нестабильным. К вечеру началось резкое ухудшение. В 20:10 произошла остановка сердечной деятельности, в 20:40 зафиксирована смерть, — сообщили в Павлодарской областной детской больнице.

Напомним, трагедия произошла вечером 30 июля. По предварительной версии, женщина выбросила из окна двух своих детей — младшего 2024 и старшего 2017 года рождения. После этого она попыталась покончить с собой.

Младшему из братьев экстренно провели операцию — у него удалили размозжённую левую почку. Уже тогда у ребёнка остановилось сердце, но врачам удалось его реанимировать. Всё это время малыш находился в крайне тяжёлом состоянии.

Мать мальчиков подозревается в покушении на убийство и попытке самоубийства. Сообщается, что она состоит на учёте в специализированном психиатрическом учреждении.