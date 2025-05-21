20 мая на одном из перекрёстков Павлодара произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, передает BAQ.KZ. Водитель автобуса марки Golden Dragon, следуя по улице Жибек Жолы, совершил наезд на велосипедиста на пересечении с улицей Геринга.

По предварительным данным, велосипедист пересекал проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, начато расследование. Следствие установит все обстоятельства и причины аварии, в том числе действия водителя и возможные нарушения правил движения со стороны погибшего.

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