В Павлодаре водитель автобуса маршрута №153 незаконно высадил 15-летнего подростка за пределами города. Инцидент произошел после того, как водитель усомнился в подлинности школьной справки, предъявленной пассажиром, передает BAQ.KZ.

По словам матери мальчика, её сын всегда носит с собой документ из школы, но водителю он чем-то не понравился. В результате школьника не выпустили на нужной остановке, а увезли за мост — в сторону села Павлодарское. Там автобус остановился рядом с патрульной полицейской машиной, и сотрудники подтвердили, что документ в порядке. Несмотря на это, водитель оставил ребенка и уехал.

Подросток вынужден был возвращаться домой пешком.

Региональный уполномоченный по правам ребенка Сауле Шакенева сообщила, что мать подростка подала заявление в полицию. Регистрационный номер автобуса позволил оперативно установить нарушителя. Водитель привлечён к ответственности по ст. 593 ч. 1-1 КоАП РК ("Принудительная высадка несовершеннолетнего из общественного транспорта").

Он оштрафован на 5 МРП, что составляет 19 660 тенге.