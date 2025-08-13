В Павлодаре женщина с ребёнком пострадали в ДТП
Пострадавших доставили в детскую областную больницу.
В Павлодаре в результате столкновения Hyundai и Chevrolet Cobalt на пересечении улиц Торайгырова и Академика Бектурова пострадали 39-летняя женщина и её семилетняя дочь, передает BAQ.KZ со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
В областном департаменте полиции сообщили, что в момент ДТП светофор не работал.
"По правилам дорожного движения при жёлтом мигающем сигнале, неработающих светофорах или отсутствии регулировщика перекрёсток считается нерегулируемым, и водители обязаны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными на перекрёстке знаками приоритета", – пояснили в ведомстве.
Пострадавших доставили в детскую областную больницу. У женщины диагностированы ушибы, у ребёнка - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.
