В Павлодаре в результате столкновения Hyundai и Chevrolet Cobalt на пересечении улиц Торайгырова и Академика Бектурова пострадали 39-летняя женщина и её семилетняя дочь, передает BAQ.KZ со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В областном департаменте полиции сообщили, что в момент ДТП светофор не работал.

"По правилам дорожного движения при жёлтом мигающем сигнале, неработающих светофорах или отсутствии регулировщика перекрёсток считается нерегулируемым, и водители обязаны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными на перекрёстке знаками приоритета", – пояснили в ведомстве.

Пострадавших доставили в детскую областную больницу. У женщины диагностированы ушибы, у ребёнка - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.