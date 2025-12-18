В Павлодарской области в рамках концепции "Закон и порядок" проводится масштабный профилактический месячник с участием прокуроров, сотрудников Департамента полиции и местных исполнительных органов, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру.

Мероприятия направлены на выявление и пресечение правонарушений, а также усиление контроля в социально чувствительных сферах.

В ходе рейдов были зафиксированы нарушения миграционного законодательства, порядка регистрации граждан по месту жительства, требований к хранению и обращению с оружием, а также правил реализации алкогольной продукции. По данным надзорных органов, выявленные факты указывают на необходимость усиления профилактической работы и контроля.

Так, в Баянаульском районе был пресечён факт поставки алкогольной продукции предприятием "GLOBAL WINE EKIBASTUZ" без сопроводительных документов. По итогам проверки предприятие привлечено к административной ответственности. В целом по области изъято более 2 тысяч единиц алкогольной продукции, реализация которой осуществлялась без лицензии.

В районе Аққулы в ходе месячника прокуроры установили факт применения насилия в отношении несовершеннолетнего. Как выяснилось, учащийся дошкольного класса был избит отчимом в период отсутствия матери, временно выехавшей в Алматинскую область. По данному факту незамедлительно начато досудебное расследование по статье 110 Уголовного кодекса "Истязание".

Кроме того, в рамках проводимых мероприятий выявлены девять граждан, находившихся в межгосударственном розыске. Это позволило пресечь их дальнейшее уклонение от ответственности и обеспечить принятие мер в соответствии с законом.

В правоохранительных органах отмечают, что профилактический месячник продолжается и направлен на укрепление общественной безопасности и соблюдение правопорядка на территории региона.